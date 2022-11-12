Заступник голови ОП Смірнов під час облоги Києва мешкав на львівському СПА-курорті Козловського

Заступник голови ОП Смірнов під час облоги Києва мешкав на львівському СПА-курорті Козловського
Львівський олігарх Григорій Козловський розповів, що в його VIP СПА-комплексі "Емілі Різорт" під час боїв за Київщину відсиджувався заступник голови Офісу президента Андрій Смірнов.

Про це він заявив під час пресконференції «Час Змін».

Козловського про зв’язки зі Смірновим спитали журналісти. І той відповів, що в його львівському СПА-комплексі за час війни побувало багато непростих людей.

“Повірте тут було багато непростих людей. І він (Смірнов) у тому числі”, – сказав бізнесмен.

Окрім цього, Козловський підтвердив інформацію про своє знайомство з російським кримінальним авторитетом Віктором Понюшиним (Віктор Пан).

“Чи знайомий з Панюшиним? Так знайомий. Цього не приховую, вже 15 років”, – сказав він.

На запитання, чи причетний він або його «непрості знайомі» до блокування екстрадиції Пана у росію, Козловський не відповів.

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  • 12.11.2022 19:49
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