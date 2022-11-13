Окупанти заявили про “грандіозні пошкодження” на Каховській ГЕС

Окупанти заявили про “грандіозні пошкодження” на Каховській ГЕС

Окупанти кажуть, що для ремонту ГЕС знадобиться рік

Каховська ГЕС отримала «грандіозні пошкодження», проте її можна буде відновити досить швидко завдяки сучасним технологіям.

Як повідомило російське видання РБК, про це заявив гауляйтер Нової Каховки Володимир Леонтьєв.

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За його словами, ремонт триватиме не менше року

«Оскільки вона була побудована за найкоротші терміни, я думаю, що сучасними технологіями відновити її буде досить швидко. Досить швидко — я маю на увазі у масштабах Всесвіту», — сказав він.

За даними Леонтьєва, через обстріл у Новій Каховці пошкодження отримали значна кількість інших великих об’єктів інфраструктури.

Він уточнив, що мова, серед іншого, про Північно-Кримський канал і Каховський магістральний канал.

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  • 13.11.2022 09:51
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