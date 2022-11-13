З Нової Каховки та Таврійська окупанти виводять війська
Окупанти відводять більшу частину військ з міст біля лівого берега Дніпра
В тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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У містах залишається мінімальна кількість окупантів, по вулицях пересуваються патрулі.
Вочевидь, це пов’язано с бажанням окупантів відсунути війська подалі від берега Дніпра, захистивши їх від можливих обстрілів ЗСУ з правого берега.
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- 13.11.2022 19:01
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