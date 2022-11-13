США підштовхують Україну до переговорів із Росією та натякають на компроміс щодо Криму

Салліван нібито натякнув Зеленському не переговори з Москвою

Американські високопосадовці почали підштовхувати Київ до того, щоб почати думати про мирні переговори з Москвою, якщо зима застопорить імпульс українського контрнаступу.

Про це написала The Wall Street Journal.

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Неминуче настання зими у поєднанні зі страхами інфляції, викликаної зростанням цін на енергоносії та продовольство, мільярдами доларів, витрачених на зброю, поставлену в Україну, і десятками тисяч жертв з обох боків викликало розмови у Вашингтоні про потенційну точку перелому у війні.

Видання зазначило, що США та їхні союзники обіцяють продовжувати підтримувати Україну, але вищі посадові особи у Вашингтоні починають вголос ставити питання про ціну захоплення або звільнення територій.

Також у публікації зазначено, що Вашингтон нібито дав зрозуміти Україні, що Київ щонайменше має залишатися відкритим для вирішення конфлікту шляхом переговорів.

«Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван передав це послання президенту Володимиру Зеленському та його помічникам у Києві 4 листопада, припускаючи, що Київ продемонструє відкритість до переговорів», – сказано в матеріалі.

Видання з посиланням на європейських дипломатів повідомило, що Салліван нібито рекомендував команді Зеленського почати думати про свої реалістичні вимоги та пріоритети для переговорів, включаючи перегляд заявленої мети для України повернути Крим, який був анексований у 2014 році.

При цьому зазначено, що представники адміністрації, зокрема Салліван, продовжують публічно заявляти, що Вашингтон не тиснутиме на Київ щодо переговорів з Москвою.

«Наша робота полягає в тому, щоб поставити їх у найкраще становище на полі бою, щоб коли з’явиться можливість для дипломатії, вони були в кращому становищі за столом переговорів. Сполучені Штати не тиснуть на Україну», – наголосив Салліван.

Як повідомляли Vlasti, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що вікно можливостей для переговорів між Росією і Україною про припинення конфлікту відкриється, коли лінія фронту стабілізується взимку, і цією можливістю варто скористатися.