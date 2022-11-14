Ізраїль завдав ракетного удару по авіабазі в Сирії, яку використовують Іран та Росія
Ізраїль випустив чотири ракети по авіабазі у Хомсі
Ізраїль завдав ракетного удару по авіабазі Шайрат у сирійській провінції Хомс, її використовували іранські та російські війська.
Про це повідомило Reuters із посиланням на сирійське агентство SANA.
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За попередньою інформацією, двоє військових загинуло, ще троє поранено.
Сирійські державні ЗМІ опублікували коротке відео атаки і заявили, що було завдано матеріальних збитків, не вдаючись до подробиць.
За інформацією військових джерел, удари були націлені на злітно-посадкову смугу авіабази.
Злітно-посадкова смуга та підземні споруди в Шайраті, включаючи ангари для літаків, значно розширювалися російськими військовими за останні три роки, сказало військове джерело.
Росія, яка підтримує велику військову присутність у Сирії, має сили, дислоковані поряд з авіабазою Шайрат, та використовує цю базу.
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- 14.11.2022 10:04
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