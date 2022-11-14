Перед зустріччю з Лавровим на G20 британський прем’єр Сунак назвав Росію державою-ізгоєм

Перед зустріччю з Лавровим на G20 британський прем’єр Сунак назвав Росію державою-ізгоєм

Суна 14 листопада зкстрінеться з Лавровим на Балі

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак перед від'їздом на саміт G20, де у нього запланована зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, критично висловився про Росію.

Про це розповів український журналіст Валерій Калниш.

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За його словами, перед від’їздом до Індонезії Сунак написав замітку для The Daily Telegraph, де висловив кілька не нових, але важливих тез. Він заявив, що Великобританія не стане заручником дій президента РФ Володимира Путіна і назвав Росію «державою-ізгоєм».

“Ми та наші союзники не дозволимо, щоб наше економічне майбутнє стало заручником дій держави-ізгою. Лідери беруть на себе відповідальність. Вони з’являються. На саміті G20 в Індонезії цього тижня одне місце залишиться вакантним”, – написав Сунак.

Прем’єр-міністр упевнений, що відсутність російського лідера на зустрічі на Балі означає, що той ігнорує весь світ і не робить навіть спроби пояснити свої дії, оскільки «несе відповідальність за таке кровопролиття в Україні».

Сьогодні Лавров зустрінеться із Сунаком, і це буде першою зустріччю британського прем’єр-міністра з російськими офіційними особами від початку війни у ​​лютому.

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  • 14.11.2022 10:31
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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