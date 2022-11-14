Під Москвою палає електромеханічний завод: він випускав системи для військової техніки

Під Москвою палає електромеханічний завод: він випускав системи для військової техніки

Площа пожежі складає 1,5 тисяч квадратних метрів

У підмосковному Подільську сталася пожежа на території електромеханічного заводу - колишнього заводу "Зінгер".

Про це повідомило МК.

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За інформацією МНС, спалахнув виробничо-складський будинок.

Будівлю самостійно залишили 150 людей. Одну людину врятували пожежники.

Площа пожежі складає 1,5 тисяч квадратних метрів.

За останні роки на території заводу сталося кілька пожеж. Останні дві трапилися два роки тому.

На підприємстві випускаються гідравлічні та електрогідравлічні системи, у тому числі для військової техніки.

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  • 14.11.2022 16:54
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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