Мелітополь заполонили п’яні мобики

В Мелітополі стало багато нетверезих російськиї військових

Мелітопольці скаржаться, що після того, як у місто почали прибувати російські мобіки, на вулицях стало багато п'яних військових.

Вони ходять як поодинці, так і невеликими групами. Загальне для всіх – крайній ступінь алкогольного сп’яніння і жахливий зовнішній вигляд.

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“Сьогодні їхав у нижню частину міста та зустрів двох чмошників у формі. Один іншого тримає, ледве йдуть, штормить їх по всій проїжджій частині. В одного губи та ніс у кров розбиті. Мабуть, на підйомі вже зустрічався з асфальтом”, – розповів один із місцевих мешканців.

Єдине, що хоч якось тішить людей – це те, що чмобики ходять без зброї.