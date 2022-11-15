Окупанти ведуть обстріли з лівого берега і Кінбурнської коси: ЗСУ потужно накрили Олешки

Сили оборони потужно вдарили по ворогу на півдні

Російські війська завершують перегрупування на лівому березі Дніпра та продовжують облаштування рубежів оборони.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

Там уточнили, що ворог веде ракетно-артилерійський вогонь по позиціях ЗСУ і мирних населених пунктах, атакує дронами-камікадзе, веде щільну повітряну розвідку.

Протягом бойового дня на різних напрямках зафіксовано до 40 дронів різної модифікації.

Серед дня 4 ударними дронами типу «Ланцет» атаковано напрямки деокупованих населених пунктів в Бериславському районі.

З Кінбурнської коси ворог реактивними системами залпового вогню “Град” намагався атакувати Очаків. Удари прийшлися по акваторії та пірсах. Без втрат.

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 50 вогневих завдань, зокрема по дислокації ворожих підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами в Олешках.

Там же підтверджено знищення пускової установки С-300, зенітно-ракетного комплекса «Тор-М2» та 3 одиниць авто-бронетехніки. Решта втрат ворога дорозвідується.