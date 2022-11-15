Країни G20 засудять війну в Україні: але у компромісному варіанті

Саміт G20 ухвалить спільну заяву

За підсумками саміту в Індонезії країни "Великої двадцятки" готуються засудити війну в Україні.

Про це написали Bloomberg та Financial Times з посиланням на проект спільної заяви лідерів G20.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

При цьому у підсумковому документі фігурує компромісне формулювання «війна в Україні», а не «війна Росії в Україні». Автори комюніке сподіваються, що це допоможе резолюції зібрати більше підписів світових лідерів.

У проекті заяви йдеться, що війна в Україні «завдає величезних людських страждань і посилює існуючі проблеми у світовій економіці».

Країни G20 мають намір також звернути окрему увагу на недопущення не лише застосування ядерної зброї, а й навіть загроз такого застосування.

Фінальну резолюцію саміту, напевно, не підпише Росія – а можливо, й деякі інші країни. Щоб їх виявилося якнайменше, у проекті спільної заяви окремо наголошується, що деякі держави мають «інші погляди і різні оцінки ситуації та санкцій».

Обидва пом’якшені, компромісні формулювання мають одну й ту саму мету: не допустити, щоб нинішній збір «Великої двадцятки» став першим її самітом, який не випустив жодної спільної заяви.