Росія відповіла на пропозицію Зеленського обміняти «всіх на всіх»

Світлана Журова прокоментувала пропозицію Зеленського

Росія назвала “нездійсненним пунктом” повернення в Україну депортованих з окупованих територій мирних жителів, зокрема дітей.

Про це повідомила Лента.ру з посиланням на слова заступниці голови комітету Держдуми з міжнародних справ Світлани Журової.

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Таким чином вона прокоментувала ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо обміну полонених у форматі «усіх на всіх». У запропоновану ним формулу повинні входити також мирні громадяни, яких окупанти примусово «евакуювали» на територію Росії, у тому числі вивезені майже насильно діти.

Журова також сказала, що Росія має зробити все для того, щоб полонені опинилися вдома.

Але уточнила, що обмін має відбуватися за схемою 1 на 1.

«Головне, щоб не виставляли інші вимоги: за когось стільки, Україна може попросити за всіх так, а за цих ось так», — заявила вона.