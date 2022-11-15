60 млн доларів невідомого походження: Як Олег Крот допомагав 1Xbet взяти під контроль ринок беттінгу в Україні

Хоч як це сумно визнавати, але й під час великої визвольної війни знаходяться й ті, хто не соромиться брати хабарі та незаконно збагачуватися, використовуючи своє становище.

А цим вдало користуються ті, кому за гроші потрібно вирішити те чи інше питання.

Чергова така історія ”спливла” на початку осені 2022 року, коли відома співачка та волонтерка Даша Астаф’єва опублікувала у своєму Instagram спільне фото із співзасновником українського IT-холдингу TECHIIA Олегом Кротом та текстом про те, що він нібито передав Збройним Силам України трохи чимало, а 60 млн доларів.

”Просто знайте, Крот задонатив $60 млн. Мовчки. Не прикріплюючи чеків та мільйонів фотографій із заголовками. За що я люблю айтішників”, — написала Астаф’єва.

Чому це стало цікаво ЗМІ, які почали ”розкручувати” цю історію? По-перше, тому що це — чи не найбільший донат на ЗСУ від приватної особи. По-друге, саме факт того, що його було здійснено ”без чеків та мільйона фотографій із заголовками”, викликало великі підозри. На що пішли ці гроші, і звідки вони взялися?

На ці запитання сам Крот чітко відповісти не зміг. У коментарі Forbes він зміг лише на словах розповісти, на що було витрачено третину від зазначеної суми в $21,2 млн. Про решту $40 млн, їх походження і як саме вони допомогли українській армії, пояснення немає — у TECHIIA лише сказали, що частина цієї суми – це особисті гроші Олега Крота.

Пояснення такої непоясненої щедрості знайшли журналісти. Справа в тому, що TECHIIA вже довгий час працює з російською букмекерською конторою 1xBet, якій у розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну в березні 2022 року якимось чином (яким саме — трохи нижче) вдалося переконати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей завести її на український ринок, видавши їй дві ліцензії.

У КРАІЛ непереконливо намагалися виправдатися тим, що ”не побачили зв’язку 1xBet з Росією”, проте після широкого суспільного резонансу тема ”дійшла” до Президента України Володимира Зеленського, і лише тоді комісія анулювала видані нею ліцензії російському букмекеру на роботу в Україні.

Відповідь на запитання, хто і чим ”переконав” КРАІЛ піти на зустріч країні-агресору якраз і може критися у цих незрозумілих 60 млн доларах, нібито переданих на підтримку українській армії Олегом Кротом. Очевидно, що для того, щоб представнику агресора отримати в умовах війни право на роботу в Україні, необхідно мати когось на місці, хто б сприяв потрібному рішенню комісії. Саме цими ”своїми” і виявились співзасновники українського IT-холдингу TECHIIA Олег Крот та Юрій Лазебніков.

Останній, за даними ЗМІ, ще нещодавно був керівником такого собі ТОВ ”МЕ-ЕСТЕЙТ”, яке займається здаванням в оренду нерухомості, і засновником якої в той же час був Сергій Цибін, який сьогодні є засновником ТОВ ”Твоя беттінгова компанія” — тієї самої, яка отримала сьогодні вже анульовані ліцензії на роботу 1xBet в Україні. Крім того, головний юрист холдингу TECHIIA Роман Родін є рідним братом Олександра Родіна, директора ТОВ ”Твоя беттінгова компанія”.

Ще 2021 року WePlay Esports, одна з компаній TECHIIA, яка займається кіберспортивними змаганнями, публічно оголосила про своє партнерство з російським букмекером. З того часу ставки на кіберспортивні чемпіонати WePlay Esports почали з’являтися на всіх платформах 1xBet. Аж до літа-осені 2022 року, коли росіяни продовжували бомбардувати мирні українські міста, TECHIIA та російський букмекер продовжували щільно співпрацювати.

І ця співпраця на цьому не закінчилася. Олег Крот сам в інтерв’ю українським журналістам не приховує, що останнім часом дуже зацікавився гемблінгом та беттингом в Україні. Він демонструє своє глибоке залучення до цієї теми, і визнає, що мав тісний діалог з українською владою на тему реформування ринку азартних ігор у нашій країні. За його словами, він почав пропонувати ”ліквідувати корупцію та зробити прозору систему збору податків з неможливістю їхньої несплати у сфері гемблінгу та беттингу”. Все це сталося саме тоді, коли TECHIIA стала партнером 1xBet.

За задумом Олег Крот мав стати новим Борисом Баумом, який займався гральним бізнесом на старті його легалізації в Україні, проте сильно ”зашкварився” своїми тісними російськими зв’язками. Для цього Крот проводив безліч зустрічей із представниками української влади і навіть пообіцяв державі розробити софт для ліцензування грального бізнесу. Таким чином, TECHIIA хотіла взяти під свій контроль весь ринок азартних ігор у країні, і завести на нього свого партнера – російського букмекера 1xBet – якому мала відійти суттєва частка цього ринку.

Що, власне, спочатку й виходило, коли КРАІЛ ”із зав’язаними очима” прийняла потрібне для росіян рішення видати ліцензії ”Твоїй беттінговій компанії”.

Проте всьому завадила війна: українське суспільство не стало миритися з позицією продовжувати працювати з росіянами в той час, коли вони скидають ракети їм на голову. Коли КРАІЛ вимушено анулювала ліцензії 1xBet (хоч чинила опір цьому до останнього), Олег Крот заявив, що TECHIIA більше не розроблятиме українському урядові програмне забезпечення для ліцензування операторів грального бізнесу. Домовленості було порушено. Хоча сьогодні TECHIIA остаточно від свого задуму не відмовляється, і її юристи всіляко допомагають 1xBet домогтися через суд повернення ліцензій, а сам Крот тим часом активно літає на Кіпр, де, як відомо, мешкають усі троє громадян РФ, що є засновниками 1xBet.

TECHIIA спробували прикрити свого засновника Олега Крота, урвавши з інтерв’ю українському Forbes слова Давида Арахамія, але і тут все пройшло не гладко, Арахамія підтвердив лише факт допомоги ЗСУ та не підтвердив усю суму в 60 млн дол, озвучену Кротом: «Крот справді передавав українській армії десятки мільйонів доларів… Фінальної суми я не знаю”, - заявив Арахамія.

Куди б не пішли ці гроші, очевидним стає одне: це зовсім не схоже на благодійність. Натомість це дуже схоже на те, що російська букмекерська компанія, місячний дохід якої, як каже Олег Крот, більший за його річний, таким чином намагалася взяти під контроль за допомогою своїх українських партнерів гральний ринок України. І це ж так зручно під час війни — просто сказати, що ти допоміг армії, всі ж так сьогодні роблять, а значить нічого не помітять. Якби ж не так. Якщо помітили журналісти, то може нарешті помітять і правоохоронні органи?