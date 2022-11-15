Окупаційна адміністрація залишила Нову Каховку
Окупанти заявили про евакуацію "адміністрації" Нової Каховки
Окупаційна адміністрація виїхала з Нової Каховки, що на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області.
Про це повідомило російське агентство РИА Новости з посиланням пресслужбу “адміністрації”.
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“Співробітники адміністрації Нової Каховки, державних та муніципальних установ залишили місто та передислоковані у безпечні місця Херсонської області”, – сказано в повідомленні.
Таку евакуацію пояснюють нібито “постійними обстрілами ЗСУ”.
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- 15.11.2022 14:55
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