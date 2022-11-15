Росія нанесла масований ракетний удар по Україні

Вдень 15 листопада російські військові масовано вдарили ракетами по території України.

Вдень 15 листопада російські військові масовано вдарили ракетами по території України.

За попередньою інформацією, окупанти здійснили кілька залпів з боку Каспійського моря і Білорусі. Повідомляється про кілька десятків ракет.

Повітряну тривогу було оголошено на території всієї України за виключенням Криму.

Низка обласних військових адміністрацій попередила про загрозу ракетного удару.

Також з’явилися повідомлення про збиття ракет силами ППО на Сумщині, Одещині, Чернігівщині, у Київскій області.

Згодом стало відомо про прильот у Києві. Над містом здійнявся великий стовп диму. Попердньо, є два влучання в житлові будинки у Печерському районі столиці.

У Львові чутно звуки вибухів, повідомив міський голова Садовий та заявив, що частина міста — без електроенергії. Керівник ОВА Козицький повідомив про роботу ППО.

У Рівному завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури, деякі частини міста без електроенергії, повідомив міський голова Третяк.

Також влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Харкові підтвердив керівник Харківської ОВА. Є проблеми з енергопостачанням, роботу метро зупинили.

У Житомирі через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі у місті немає світла, повідомив міський голова Сухомлин.

У Хмельницькій громаді зафіксували два влучання, частина Хмельницького без електропостачання, повідомив керівник ОВА Гамалій.

Нагадуємо, Повітряні сили попереджали, що 15-16 листопада РФ може завдати масованого ракетного удару. Саме в ці дні в Індонезії проходить саміт країн G20, на який не поїхав президент РФ Володимир Путін.

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