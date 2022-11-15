Російські ракети вдарила по центру Києву

Ворожі ракети влучили в житлові будинкі в Печерському районі столиці

Під час масованого ракетного удару по Україні в Києві пролунало кілька вибухів, дві ракети влучили в будинки в Печерському районі столиці.

Про це повідомив мер Віталій Кличко

“Атака на столицю. В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом”, – написав він.

Медики і рятувальники на місці влучань.

В Київській міській військовій адміністрації уточнили, що попередньо збито 4 ракети.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко опублікував відео наслідків удару по житловому будинку в Києві.

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