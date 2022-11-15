Російські ракети вдарила по центру Києву
Ворожі ракети влучили в житлові будинкі в Печерському районі столиці
Під час масованого ракетного удару по Україні в Києві пролунало кілька вибухів, дві ракети влучили в будинки в Печерському районі столиці.
Про це повідомив мер Віталій Кличко
“Атака на столицю. В Печерському районі влучання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки. Кілька ракет збили ППО над Києвом”, – написав він.
Медики і рятувальники на місці влучань.
В Київській міській військовій адміністрації уточнили, що попередньо збито 4 ракети.
Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
Заступник голови ОП Кирило Тимошенко опублікував відео наслідків удару по житловому будинку в Києві.
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- 15.11.2022 15:39
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