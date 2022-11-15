У Харкові пролунали вибухи: згасло світло, зупинено метро

У Харкові пролунали вибухи: згасло світло, зупинено метро
Під час масованого ракетного обстрілу України в Харкові пролунав вибух.

Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

“Окупанти наносять удари по Харкову! Перебувайте у укриттях”, – написав він у Telegram.

Мер міста Ігор Терехов уточнив, що є прильоти по об’єкту критичної інфраструктури.

“Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об’єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро”, – зазначив він.

Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова.

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  • 15.11.2022 16:26
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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