У Харкові пролунали вибухи: згасло світло, зупинено метро
Під час масованого ракетного обстрілу України в Харкові пролунав вибух.
Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.
“Окупанти наносять удари по Харкову! Перебувайте у укриттях”, – написав він у Telegram.
Мер міста Ігор Терехов уточнив, що є прильоти по об’єкту критичної інфраструктури.
“Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об’єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро”, – зазначив він.
Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова.
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- 15.11.2022 16:26
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