У Харкові пролунали вибухи: згасло світло, зупинено метро

Під час масованого ракетного обстрілу України в Харкові пролунав вибух.

Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

“Окупанти наносять удари по Харкову! Перебувайте у укриттях”, – написав він у Telegram.

Мер міста Ігор Терехов уточнив, що є прильоти по об’єкту критичної інфраструктури.

“Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об’єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро”, – зазначив він.

Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова.