Не вітався, не прощався і втік: Лавров на саміті G20 опинився у статусі ізгоя

Лавров звинуватив західні країни у неоколоніалізмі

Президент Росії Володимир Путін не наважився відвідати індонезійський острів Балі, де проходить саміт G20, відправивши туди голову міністерства закордонних справ Сергія Лаврова, де той опинився в статусі ізгоя.

Про це повідомляє Bild.

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Видання зазначило, що відразу після приземлення Лаврову довелося відвідати лікарню, коли головні переговорники домовлялися про спільну декларацію країн «Великої двадцятки».

“Російська сторона всіма силами намагалася викреслити з неї слово “війна” та замінити його на “конфлікт”, проте зробити це так і не вдалося. У підсумку в заяві йдеться, що більшість членів G20 засуджує війну в Україні”, – сказано в матеріалі.

Журналісти звернули увагу, що Лавров одразу опинився на форумі в ізоляції: він одним із останніх прийшов у так звану «Гостину лідерів», і зайняв своє місце, ні з ким не привітавшись, тоді як представники інших країн невимушено спілкувалися один з одним.

Під час офіційних виступів дії Росії розкритикував канцлер ФРН Олаф Шольц: він зажадав від Путіна припинити «використовувати голод та енергію як зброю» та зупинити війну.

«Своїми безвідповідальними загрозливими ядерними жестами Путін свідомо йде на подальшу ескалацію ситуації. Застосування ядерної зброї та будь-яка загроза їм є і залишаються неприйнятними. Це має прозвучати як чіткий, загальний сигнал із цього саміту», — сказав Шольц.

Сам Лавров, коли настала його черга виступати, звинуватив західні країни у неоколоніалізмі та сказав, що США та ЄС влаштовують на саміті виставу.

Один із учасників саміту розповів виданню, що решта учасників слухала Лаврова з кам’яними обличчями, час від часу похитуючи головами — жодних ознак схвалення ніхто не продемонстрував.

Після закінчення зустрічі Лавров швидко зібрав свої речі та пішов, ні з ким не попрощавшись. Його не помітили під час обіду. Пізніше глава російського МЗС оголосив, що сьогодні покине Балі і не братиме участі в заходах, запланованих на завтра.

Як повідомляли Vlasti, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив за підсумками своєї участі у саміті G20, що вимоги української сторони щодо переговорів із РФ є “неадекватними” та закликав Захід “дисциплінувати” Зеленського