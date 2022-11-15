Лавров заявив про неадекватність вимог України та закликав Захід “дисциплінувати” Зеленського

Лавров заявив про неадекватність вимог України та закликав Захід “дисциплінувати” Зеленського

Лавров заявив про необхідність "дисциплінувати" президента України

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив за підсумками своєї участі у саміті G20, що вимоги української сторони щодо переговорів із РФ є “неадекватними”.

Про це повідомило російське агентство ТАСС.

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За словами Лаврова, під час бесіди з президентом Франції Еммануелем Макроном він «нагадав про те, що всі проблеми знаходяться на українській стороні, яка категорично відмовляється від будь-яких переговорів і висуває умови, які свідомо нереалістичні та неадекватні ситуації».

Крім того, за словами глави МЗС, Росія хоче побачити підтвердження, що Захід зацікавлений у «дисциплінуванні» президента Володимира Зеленського.

«Ми хочемо побачити конкретні свідчення того, що Захід серйозно зацікавлений у дисциплінуванні Зеленського та поясненні йому, що так продовжуватися не може», – повідомив він.

Лавров уточнив, що те, що відбувається нібито не на користь народу України та самому її президенту.

Як повідомляли Vlasti, президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв’язку перед учасниками саміту G20 і заявив, що «настав час» покласти край «руйнівній війні» Росії.

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  • 15.11.2022 13:06
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