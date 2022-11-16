Байден обговорив зі світовими лідерами ракету в Польщі та припустив, що вона не з Росії

Світові лідери, які зібралися на саміті G20 на Балі, провели екстрену зустріч після того, як дві людини в Польщі загинули через падіння російської ракети.

Про це повідомило Reuters.

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Зустріч була скликана президентом США Джо Байденом після того, як дві людини загинули в результаті вибуху в Пшеводові на сході Польщі біля кордону з Україною.

“Я обговорюю на зустрічі зі світовими лідерами ситуацію з загибеллю людей у Східній Польщі та зобов’язання США підтримати розслідування Польщі”, – написав Байден в Twitter.

Після обговорення Байден, спілкуючись з журналістами, назвав «малоймовірним» те, що ракета, яка призвела до загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.

На запитання, чи не зарано говорити про те, що якусь ракету було випущено з Росії, Байден сказав, що траєкторія говорить про протилежне.

«Є попередня інформація, яка заперечує це», – сказав він журналістам. «Я не хочу говорити про це, поки ми повністю не розслідуємо це, але це малоймовірно… що його обстріляли з Росії, але подивимося», – додав Байден.

Як повідомляли Vlasti, президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентом США Джо Байденом через падіння російської ракети недалеко від кордону з Україною