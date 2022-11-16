Літак НАТО відстежив ракету, що впала в Польщі

Літак НАТО відслідив ракету, що впала на Польщу

Літак НАТО, що пролетів над польським повітряним простором у вівторок, відстежив ракету, яка впала в країні та призвела до загибелі двох людей.

Про це повідомило CNN із посиланням на військового чиновника альянсу.

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«Розвіддані з радіолокаційними треками [ракети] були надані НАТО та Польщі», – додав він.

Літаки НАТО регулярно спостерігають навколо України з початку російського вторгнення. Літак, що пролітав над Польщею у вівторок, стежив за подіями в Україні.

Представник НАТО не сказав, хто запустив ракету, яку було відстежено, і звідки її випустили.