Літак НАТО відстежив ракету, що впала в Польщі
Літак НАТО відслідив ракету, що впала на Польщу
Літак НАТО, що пролетів над польським повітряним простором у вівторок, відстежив ракету, яка впала в країні та призвела до загибелі двох людей.
Про це повідомило CNN із посиланням на військового чиновника альянсу.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
«Розвіддані з радіолокаційними треками [ракети] були надані НАТО та Польщі», – додав він.
Літаки НАТО регулярно спостерігають навколо України з початку російського вторгнення. Літак, що пролітав над Польщею у вівторок, стежив за подіями в Україні.
Представник НАТО не сказав, хто запустив ракету, яку було відстежено, і звідки її випустили.
- 682
- 16.11.2022 08:34
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: