Директор ЦРУ Бернс зустрівся із Зеленським у Києві під час російської ракетної атаки

Директор ЦРУ Бернс зустрівся із Зеленським у Києві під час російської ракетної атаки

Бернс зустрівся с Зеленським у вівторок, 15 листопада

Директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок, коли Росія завдавала масованих ударів по українській столиці та іншим містам.

Про це повідомило The Washington Post.

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Бернс також зустрівся зі своїми колегами з української розвідки та обговорив попередження США, яке він передав у понеділок голові служби зовнішньої розвідки Росії «не використовувати ядерну зброю» у своїй війні з Україною.

Напередодні глава ЦРУ зустрівся з директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним у столиці Туреччини Анкарі.

У Києві Бернс «підтвердив прихильність США до надання підтримки Україні в її боротьбі з російською агресією».

Під час російських ракетних ударів Бернс перебував у приміщенні посольства США.

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  • 16.11.2022 09:14
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