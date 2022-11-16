«Арсенал» с Зинченко уходит на паузу в статусе лидера АПЛ

«Арсенал» с Зинченко уходит на паузу в статусе лидера АПЛ
В Английской Премьер-Лиге по футболу прошли матчи 16-го тура, заключительного перед перерывом на Чемпионат мира.

В одной из встреч «Вулверхэмптон» на своем поле принимал лондонский «Арсенал». Гости одержали победу со счетом 2:0 и ушли на паузу с 5-очковым отрывом от «Ман Сити».

Следующий тур чемпионата Англии состоится лишь в конце декабря. Большинство футболистов ведущих клубов отправились в свои сборные, чтобы принять участие в Чемпионате мира в Катаре. Следите за прогнозами на матчи мундиаля и узнайте, кто считается фаворитом турнира, на сайте «Рейтинг Букмекеров».

«Арсенал» одолел «Вулверхэмптон» благодаря дублю норвежского полузащитника Мартина Эдегора. На матч с «волками» он вышел в роли капитана красно-белых. Игрок сборной Украины Александр Зинченко провел на стадионе «Молинью» 90 минут, пока его не заменил Седрик Соареш.

В Катар защитник «канониров» не поедет, поскольку украинская сборная уступила Уэльсу в финале плей-офф квалификации Чемпионата мира.

«Манчестер Сити», бывший клуб украинца, в том же туре встречался с «Брентфордом» и потерпел неожиданное поражение из-за дубля Айвена Тоуни. «Арсенал» с 37 очками в запасе продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, а «горожане» теперь отстают от команды Микеля Артеты на 5 очков.

«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» идут следом и имеют в активе 30 и 29 очков соответственно, так что после перерыва в английском чемпионате должна разгореться настоящая борьба за золотые медали.

Источник: Власти.нет

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  • 16.11.2022 14:08

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