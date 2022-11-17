В Мелітополі ЗСУ знищили штаб окупантів

В Мелітополі ЗСУ знищили штаб окупантів

Росіяни несуть суттєві втрати у Запорізькій області

Російські загарбники продовжують зазнавати втрати у Запорізькій області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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За уточненою інформацією, 15 листопада, у місті Мелітополь наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів.

Крім того, в результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 “Град” та зенітний ракетний комплекс С-300.

Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.

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  • 17.11.2022 07:06
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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