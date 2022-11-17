У Джанкої вночі пролунали вибухи: в частині міста зникло світло

У Джанкої вночі пролунали вибухи: в частині міста зникло світло

У Джанкої було неспокійно ближче до півночі

У Джанкої в окупованому Криму в середу ближче до півночі прогриміло кілька вибухів.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Також у мережі з’явилося кілька відео, на яких чути звуки вибухів та видно спалахи.

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Місцеві жителі активно обговорювали те, що відбувалося, в чатах і спільнотах в соцмережах.

Одна з найпопулярніших версій – вибухали ракети російської ППО, запущені невідомим об’єктом.

Проте деякі припускали, що вибухи пролунали на військовому аеродромі.

На даний момент достовірної інформації про подію немає, як і будь-яких офіційних коментарів.

Вибухи викликали жваве обговорення у місцевих мешканців

Вибухи викликали жваве обговорення у місцевих мешканців

Джанкой – місто на півночі Криму. Від нього до найближчих позицій української армії (в районі Берислава та Нової Каховки) – 140-150 км.

У Джанкої розташований російський військовий аеродром.

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  • 17.11.2022 08:26
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