У Джанкої вночі пролунали вибухи: в частині міста зникло світло
У Джанкої було неспокійно ближче до півночі
У Джанкої в окупованому Криму в середу ближче до півночі прогриміло кілька вибухів.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Також у мережі з’явилося кілька відео, на яких чути звуки вибухів та видно спалахи.
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Місцеві жителі активно обговорювали те, що відбувалося, в чатах і спільнотах в соцмережах.
Одна з найпопулярніших версій – вибухали ракети російської ППО, запущені невідомим об’єктом.
Проте деякі припускали, що вибухи пролунали на військовому аеродромі.
На даний момент достовірної інформації про подію немає, як і будь-яких офіційних коментарів.
Джанкой – місто на півночі Криму. Від нього до найближчих позицій української армії (в районі Берислава та Нової Каховки) – 140-150 км.
У Джанкої розташований російський військовий аеродром.
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- 17.11.2022 08:26
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