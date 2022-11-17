Росія знову масовано ударила ракетами по Україні: в областях лунають вибухи

Росія знов масовано обстрілює Україну ракетами

Під час масштабної повітряної тривоги, що охопила всі регіони України, окрім окупованого Криму, пролунали вибухи у деяких областях.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, після вибухів у Дніпрі частина міста пропала електрику. Пролунало щонайменше 4 вибухи.

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Пролунали вибухи і в Одесі.

Також повідомляли попередньо про роботу ППО у Полтавській, Черкаській, Харківській та Київській областях.

Керівник ОВА Олексій Кулеба підтвердив, що на Київщині працює ППО. За попередньою інформацією, збито 2 ракети.

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