Росія знову масовано ударила ракетами по Україні: в областях лунають вибухи
Росія знов масовано обстрілює Україну ракетами
Під час масштабної повітряної тривоги, що охопила всі регіони України, окрім окупованого Криму, пролунали вибухи у деяких областях.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, після вибухів у Дніпрі частина міста пропала електрику. Пролунало щонайменше 4 вибухи.
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Пролунали вибухи і в Одесі.
Також повідомляли попередньо про роботу ППО у Полтавській, Черкаській, Харківській та Київській областях.
Керівник ОВА Олексій Кулеба підтвердив, що на Київщині працює ППО. За попередньою інформацією, збито 2 ракети.
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- 17.11.2022 09:03
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