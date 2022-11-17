Росія вдарила по “Південмашу” та об’єктах газовидобутку

Росія вдарила по “Південмашу” та об’єктах газовидобутку
Росія завдає ракетних ударів по Південному машинобудівному заводу у Дніпрі та об'єктах газовидобутку.

Як повідомило Інтерфакс-Україна, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі.

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«Зараз над Києвом пролітають ракети. Зараз бомбять наш газовидобуток, бомбять наші підприємства у Дніпрі, «Південмаш», – сказав він.

ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» – провідне українське підприємство із виробництва ракетно-космічної техніки та технологій оборонного, наукового та народногосподарського призначення в місті Дніпрі. Виробляє ракети-носії на екологічно чистих видах палива.

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  • 17.11.2022 10:08
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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