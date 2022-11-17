Над Києвом збито дві ракети та чотири “Шахеди”

Сили протиповітряної оборони вранці 17 листопада збили над Києвом дві крилаті ракети ічотири дрони-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

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«Попередньо над Києвом збито 2 крилаті ракети. Даних щодо жертв та руйнувань немає, інформація уточнюється», – сказано в повідомленні.

Також у КМВА повідомили про збиття двох БПЛА «Shahed» над Київським водосховищем.

Згодом там уточнили, що загалом сили ППО збили вже чотири іранські безпілотники.

Нагадаємо, вранці 17 листопада по всій материковій території України оголошено повітряну тривогу, у ряді областей пролунали вибухи.