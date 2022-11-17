Зеленський показав відео удару по Дніпру

Президент України Володимир Зеленський показав відео одного з сьогоднішніх ударів по Дніпру.

Кадри з камери відеореєстратора автівки, що опинилася недалеко від місця вибуху глава держави виклав у Telegram.

“Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань”, – підписав Зеленський відео.

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За словами голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, російські ракети поцiлили у двох районах міста.

Є влучання у промислове підприємство, там сильна пожежа. Крім того, пошкоджені житлові будинки поряд.

Резніченко також додав, що вже відомо про 14 поранених через російську атаку на Дніпро. Серед них 15-річна дівчинка. Усі у лікарнях міста.

Нагадаємо, вранці 17 листопада по всій материковій території України оголошено повітряну тривогу, у ряді областей пролунали вибухи.