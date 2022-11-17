Російські ракети зруйнували кілька об’єктів газовидобувної інфраструктури України

Всі загоряння на об'єктах вже ліквідовані

Під час ранкового ракетного удару по Україні було здійснено масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ «Укргазвидобування» на сході України.

Про це повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

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За його словами, декілька об’єктів зруйновано, декілька зазнали пошкоджень.

“Спеціалісти Укргазвидобування оперативно прибули на пошкоджені об’єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки”, – зазначив Чернишов.

Він також додав, що наразі встановлюється інформація щодо постраждалих.

Всі загоряння вже ліквідовані.