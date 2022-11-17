Угорщина домовилася з Іраном про економічне співробітництво
У Будапешті відбулося засідання економічного комітету з міністром економіки Ірану
В Угорщині відбулося засідання змішаного економічного комітету з міністром економіки Ірану Сейєд Ехсан Хандузі, його мета – нормалізувати співпрацю в економіці.
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
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За його словами, якби Іран можна було реінтегрувати в систему міжнародного співробітництва, то вдалося б досягти «значного прогресу у стабілізації всієї ситуації на Близькому Сході».
“У світі багато біди, за останні кілька днів ми побачили, як конфлікти можуть вийти з-під контролю. Загрозу глобальної безпеки можна зменшити, закривши якнайбільше конфліктів”, – написав Сійярто у Facebook.
Нагадаємо, Іран знаходиться під безліччю санкцій, яких введено як резолюціями Радбезу ООН, так і Європейським союзом та рядом окремих країн.
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- 17.11.2022 18:09
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