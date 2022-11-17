Ексгенпрокурорка Венедіктова стала послом України у Швейцарії

Венедіктова чекала на указ Зеленського з початку серпня

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії

Указ опублікований на сайті глави держави.

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Венедіктова до літа 2022-го була одним із головних спікерів серед українських силовиків. Її відомство повідомляло про військові злочини та розслідувало їх.

У липні 2022-го Верховна Рада за поданням Зеленського проголосувала за усунення Венедіктової. Тоді ж був відправлений у відставку голова СБУ України Іван Баканов.

В офісі президента казали, що незадоволені великою кількістю колаборантів у СБУ та Генпрокуратурі.

Як повідомляли Vlasti, на початку серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президенту Володимиру Зеленському на призначення Венедіктової послом України у Швейцарії