Обрано нового президента Національного олімпійського комітету

Вадим Гутцайт став новим президентом НОК

Новим президентом Національного олімпійського комітету України став діючий міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Про це повідомив Укрінформ.

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Вибори нового очільника НОК відбулися на ХХХVII звітно-виборній асамблеї комітету.

За кандидатуру Гутцайта проголосували 123 виборці. Жана Беленюка підтримали 22 людини, за Ігоря Малинського віддали 2 голоси.

На посаду президента НОК претендували троє кандидатів: Жан Беленюк, Вадим Гутцайт й Ігор Малинський. Олена Білосюк свою кандидатуру зняла.

Колишній президент НОК Сергій Бубка, який очолював комітет з 2005-го року, відмовився цьогоріч подавати свою кандидатуру.

Вадим Гутцайт – олімпійський чемпіон з фехтування на Іграх 1992 року в Барселоні, тренер і президент федерації фехтування України. З 2018 року він був директор Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, з 4 березня 2020 року – міністр молоді та спорту України.