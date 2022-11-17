Обрано нового президента Національного олімпійського комітету

Обрано нового президента Національного олімпійського комітету

Вадим Гутцайт став новим президентом НОК

Новим президентом Національного олімпійського комітету України став діючий міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Про це повідомив Укрінформ.

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Вибори нового очільника НОК відбулися на ХХХVII звітно-виборній асамблеї комітету.

За кандидатуру Гутцайта проголосували 123 виборці. Жана Беленюка підтримали 22 людини, за Ігоря Малинського віддали 2 голоси.

На посаду президента НОК претендували троє кандидатів: Жан Беленюк, Вадим Гутцайт й Ігор Малинський. Олена Білосюк свою кандидатуру зняла.

Колишній президент НОК Сергій Бубка, який очолював комітет з 2005-го року, відмовився цьогоріч подавати свою кандидатуру.

Вадим Гутцайт – олімпійський чемпіон з фехтування на Іграх 1992 року в Барселоні, тренер і президент федерації фехтування України. З 2018 року він був директор Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, з 4 березня 2020 року – міністр молоді та спорту України.

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  • 17.11.2022 19:04
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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