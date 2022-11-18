Росія вчора вдарила по Києву ракетой з імітатором ядерної боєголовки: що це означає

Росія вчора вдарила по Києву ракетой з імітатором ядерної боєголовки: що це означає

Росіяни випустили по Україні ракети з болванками замість бойової частини

В одній зі збитих вчора над Києвом російських ракет замість бойової частини було встановлено блок, що імітує ядерну боєголовку.

Про це повідомило видання Defense Express із посиланням на власні джерела.

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“Простіше кажучи – для цього удару орки взяли як мінімум одну Х-55 із свого «ядерного арсеналу», «відкрутили» з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту «болванку», і так і відстріляли по Україні”, – зазначило видання.

Фахівці пояснили, що зазвичай Росія застосовувала для ударів по Україні ракети типу Х-555 – «неядерну» модифікація ракети Х-55, перероблену під звичайну боєголовку із «класичною» вибухівкою.

Тобто в даному випадку росіяни вийняли ядерний заряд з ракети Х-55, але не вставили на його місце звичайний через конструктивні розбіжності. Тому й застосували для удару Х-55 із порожньою «болванкою».

На думку експертів, застосування ракет  із «ядерного арсеналу свідчить, що запас крилатих ракет в РФ вичерпується до позначки, критичної для Кремля.

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  • 18.11.2022 08:48
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