Ердоган обговорив з Путіним “зерновий коридор” та переговори з Україною

Ердоган і Путін поспілкувалися телефоном

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, сторони обговорили зернову угоду, газовий хаб та війну в Україні.

Про це повідомило Anadolu із посиланням на заяву Турецького управління зв’язку.

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Ердоган подякував Путіну за його «конструктивну позицію» щодо продовження чорноморської зернової угоди.

Під час обговорень Ердоган також привітав пропозицію Путіна щодо створення газового хаба в Туреччині.

Він сказав, що «технічні та юридичні команди» оцінять пропозицію якнайшвидше, щоб просунути план уперед.

Щодо конфлікту в Україні, турецький лідер закликав президента РФ відродити дипломатичні зусилля, оскільки затягування війни лише збільшує ризики.

Ердоган також привітав нещодавню зустріч керівників російської та американської розвідок у столиці Туреччини Анкарі.

Він сказав, що такі ініціативи можуть відіграти «ключову роль» у запобіганні нестримній ескалації в регіоні, маючи на увазі ракетний інцидент у вівторок у Польщі.

Як повідомляли Vlasti, роботу «зернового коридору» для експорту продовольства з трьох українських морських портів продовжено ще на 120 днів.