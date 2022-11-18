Путін вперше з початку війни особисто провів засідання Радбезу в Кремлі
Путін вперше з лютого зібрав членів Радбезу у Кремлі
Президент РФ Володимир Путін уперше з моменту повномасштабного вторгнення в Україну особисто провів нараду із постійними членами Ради безпеки.
Про це повідомило російське агентство РИА Новости.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Попереднього разу очне засідання Ради безпеки за участю Путіна проходило 21 лютого — тоді обговорювалося визнання “незалежності” самопроголошених “ЛНР” і “ДНР”.
На засіданні 18 листопада було обговорено питання вдосконалення цивільної оборони, з доповіддю виступив голова МНС Олександр Куренков.
Як повідомило Інтерфакс, відкриваючи нараду, Путін наголосив, що це питання обговорюється у плановому порядку.
- 184
- 18.11.2022 13:52
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: