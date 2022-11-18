Путін вперше з початку війни особисто провів засідання Радбезу в Кремлі

Путін вперше з лютого зібрав членів Радбезу у Кремлі

Президент РФ Володимир Путін уперше з моменту повномасштабного вторгнення в Україну особисто провів нараду із постійними членами Ради безпеки.

Про це повідомило російське агентство РИА Новости.

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Попереднього разу очне засідання Ради безпеки за участю Путіна проходило 21 лютого — тоді обговорювалося визнання “незалежності” самопроголошених “ЛНР” і “ДНР”.

На засіданні 18 листопада було обговорено питання вдосконалення цивільної оборони, з доповіддю виступив голова МНС Олександр Куренков.

Як повідомило Інтерфакс, відкриваючи нараду, Путін наголосив, що це питання обговорюється у плановому порядку.