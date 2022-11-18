У нас що, булочку навпіл не можуть розрізати: Лукашенко подякував Господу за вихід McDonald’s
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зрадів виходу із країни мережі McDonald's, закликавши "споживати своє".
Коментар Лукашенка оприлюднив наближений до його пресслужби Telegram-канал «Пул первого».
«Я завжди вас закликаю: харчуйтеся, споживайте своє, не кидайтеся на заморське. Це сьогодні актуально звучить у плані того, що дехто, особливо серед молоді, та й, напевно, середнього віку, а може, і старшого, стали ахати й охати: «Ах, «Макдональдс» іде», – сказав самопроголошений.
Він додав, що в Білорусі повинні робити те, що колись робив McDonald’s.
“Я думаю: слава тобі Господи, що хоч іде! Але тільки місце «Макдональдса», де працюють наші люди, наші фахівці, де споживається наш товар, мають зайняти білоруси», – заявив Лукашенко.
Він зауважив, що вітчизняні підприємці мають робити навіть краще.”
“У нас що, булочку навпіл не можуть розрізати і засунути в ці дві половинки шматочок м’яса, картоплі і салату? Господи, хто це споживає, не знаю», – додав він.
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- 18.11.2022 15:07
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