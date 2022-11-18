Путіну зробить війну «народною»: на початку року оголосить загальну мобілізацію в РФ і воєнний стан у Москві
Путін хоче зробити війну з Україною "народною"
У Кремлі обговорюють найбільш зручний час для розширення території військового стану до Москви включно та оголошення загальної мобілізації.
Про це повідомив Telegram-канал Генерал СВР.
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За інформацією видання, Кремль ще не визначився із датами.
«Друга хвиля або, якщо завгодно, продовження часткової мобілізації може плавно перерости в мобілізацію одночасно з оголошенням військового стану в Москві, тобто друга половина січня-лютий», – сказано в повідомленні.
Там також уточнили, що у вузькому колі обговорюється варіант виступу президента до річниці початку “СВО” із підбиттям підсумків та оголошенням уже не часткової, а повноцінної мобілізації.
Інший варіант, що обговорюється – після новорічних свят з 9 по 13 січня звернутися до народу, оголосити мобілізацію та розширення зони військового стану.
У всіх випадках є закриття кордонів на виїзд для мобілізаційного людського резерву, включаючи жінок, які потрапляють до цієї категорії.
«Путін вважає, що війна має стати «народною» і всі ці заходи повинні, на його думку, зробити цю війну такою», – зазначило видання.
Імовірно, перемога у війні мала стати особистою заслугою Путіна, а поразка ляже тягарем відповідальності на плечі всіх громадян Росії.
Нагадаємо, перший заступник глави Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко заявив, що Росія доб’ється перемоги у війні в Україні, якщо війна стане «народною».
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- 18.11.2022 17:20
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