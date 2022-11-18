Польща відмовила Росії в участі на саміті ОБСЄ

Лаврова не пустять до Польщі

Російська делегація на чолі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим не зможе взяти участь у засіданні ОБСЄ.

Про це повідомило Bild з посиланням на офіційного представника польського МЗС Лукаша Ясіну.

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Щорічна зустріч 57 міністрів закордонних справ Організації з безпеки та співробітництва в Європі, головою якої є Польща, відбудеться 1-2 грудня у польському місті Лодзь.