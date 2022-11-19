Росіяни вдарили по Запоріжжю ракетами: у місті частково зникло опалення

На місці прильоту виникла сильна пожежа

Пізно ввечері 18 листопада російські окупантами завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Як повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух, пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури.

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Секретар міськради Анатолій Куртєв уточнив, що зафіксовано 5 прильотів. В результаті ворожої атаки виникла пожежа.

“Прямо зараз під завалами можуть знаходитися люди. Звичайні мирні люди, які просто були в той час на роботі і які не становили абсолютно ніякої загрози для кремлівських прихвостнів”, – зазначив Куртєв.

Він також додав, що через ворожу атаку половина одного з районів міста залишилася без теплопостачання.

До того ж в результаті обстрілів знову постраждали мирні будинки. Масштаб ушкоджень з’ясовується.