Російським мобікам в Україні почали роздавати іранське спорядження

Російським чмобікам видають іранські каски та бронежилети

Одразу на кількох ділянках фронту зафіксовано видання військовослужбовцям окупаційних військ особистого військового спорядження іранського виробництва, зокрема касок та бронежилетів.

Про це повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець.

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Він зазначив, що, за оцінкою українських фахівців, іранські зразки мають знижені бойові властивості та якості порівняно з аналогічними західним чи українськими.

Машовець уточнив, що видача спорядження помічена у підрозділах із значною кількістю «частково мобілізованих» російських громадян у районі Бахмута, Кремінної та на окремих ділянках Мелітопольського та Маріупольського напрямів.