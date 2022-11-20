Туреччина завдала авіаударів по базах курдів у Сирії та Іраку

Туреччина завдала авіаударів по базах курдів у Сирії та Іраку

Туреччина провела операцію «Кіготь-меч»

Туреччина завдала авіаударів по зайнятих курдами районах на півночі Іраку та Сирії, які «використовувалися терористами як бази для нападів».

Про це повідомило CNN Turk із посиланням на міноборони країни.

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Атаки було здійснено в рамках операції «Кіготь-меч».

Міноборони Туреччини в Twitter опублікувало фото винищувача, що злітає, повідомивши, що настав «час розплати» і «негідники будуть притягнуті до відповідальності за віроломні напади».

Згодом відомство розмістило ще один твіт. «Гнізда терористів знищуються точними влученнями», – йшлося в ньому.

Близько 20:00 за Києвом 19 листопада з авіабази на південному сході Туреччини в місті Діярбакир вилетіли літаки, другий виліт був близько півночі, при цьому десять літаків, що раніше вилетіли, повернулися на базу.

Удари завдавалися по районах Кобані та Дерік (північ Сирії), Шангал та Кандиль (північ Іраку).

  • 15
  • 20.11.2022 07:10
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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