Росія перекидає війська з Херсонщини на Донеччину і Луганщину: мобіки бунтують

Російські мобіки не хочуть воювати в найгарячіших місцях

Командування російських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені в ході відступу з правого берега річки Дніпро на Херсонщині, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Мобілізовані особи, з яких, в більшості, складаються ці формування, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів.

Також відомо, що Луганській області російські окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів.

Як повідомляли Vlasti, одразу на кількох ділянках фронту зафіксована видача військовослужбовцям окупаційних військ особистого військового спорядження іранського виробництва, зокрема касок та бронежилетів.