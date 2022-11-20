Росія перекидає війська з Херсонщини на Донеччину і Луганщину: мобіки бунтують

Росія перекидає війська з Херсонщини на Донеччину і Луганщину: мобіки бунтують

Російські мобіки не хочуть воювати в найгарячіших місцях

Командування російських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені в ході відступу з правого берега річки Дніпро на Херсонщині, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Мобілізовані особи, з яких, в більшості, складаються ці формування, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів.

Також відомо, що Луганській області російські окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів.

Як повідомляли Vlasti, одразу на кількох ділянках фронту зафіксована видача військовослужбовцям окупаційних військ особистого військового спорядження іранського виробництва, зокрема касок та бронежилетів.

  • 178
  • 20.11.2022 07:25
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
08:11
Росія домовилася з Іраном виготовляти безпілотники на своїй території
Україна
07:25
Росія перекидає війська з Херсонщини на Донеччину і Луганщину: мобіки бунтують
Світ
07:10
Туреччина завдала авіаударів по базах курдів у Сирії та Іраку
Світ
19:53
Російським мобікам в Україні почали роздавати іранське спорядження
Україна
19:18
Міненерго назвало фейком заклики до українців виїхати на зиму з країни
Україна
19:02
На звільненій Херсонщині розпочалася евакуація: все забезпечує держава
Світ
12:05
Після купівлі морського безпілотника "PEACE Дец" литовці збирають гроші на "PEACE Да" і "PEACE Дюк"
Україна
10:11
Росіяни перекинули на Луганщину десантників із-під Херсона
Світ
08:45
Кім Чен Ин зводив дочку на запуск міжконтинентальної ракети
Україна
07:45
Росіяни вдарили по Запоріжжю ракетами: у місті частково зникло опалення
Світ
20:00
Польща відмовила Росії в участі у саміті ОБСЄ
Світ
17:55
За жовтень населення російських колоній скоротилося на 13 тис. зеків
Світ
17:20
Путіну зробить війну "народною": на початку року оголосить загальну мобілізацію в РФ і воєнний стан у Москві
Світ
15:07
У нас що, булочку навпіл не можуть розрізати: Лукашенко подякував Господу за вихід McDonald's
Світ
14:14
Морський безпілотник ЗСУ нібито атакував нафтогавань у Новоросійську

Головне

Україна
19:18
Міненерго назвало фейком заклики до українців виїхати на зиму з країни
Україна
07:45
Росіяни вдарили по Запоріжжю ракетами: у місті частково зникло опалення
Світ
17:20
Путіну зробить війну «народною»: на початку року оголосить загальну мобілізацію в РФ і воєнний стан у Москві
Світ
14:14
Морський безпілотник ЗСУ нібито атакував нафтогавань у Новоросійську
Світ
13:30
Ердоган обговорив з Путіним “зерновий коридор” та переговори з Україною
Україна
08:22
Мер Івано-Франківська закликав жителів виїхати з міста на зиму
Світ
06:52
Рада МАГАТЕ закликала Росію залишити вся ядерні об’єкти України
Україна
19:04
Обрано нового президента Національного олімпійського комітету
Україна
16:31
Наступ з Білорусі можливий: у Генштабі назвали напрямки
Світ
15:12
Cуд Гааги розпочав оголошення вердикту у справі про катастрофу MH17
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Росія домовилася з Іраном виготовляти безпілотники на своїй території
Світ
20.11.2022 08:11
ТОР
Росія перекидає війська з Херсонщини на Донеччину і Луганщину: мобіки бунтують
Україна
20.11.2022 07:25
ТОР
Туреччина завдала авіаударів по базах курдів у Сирії та Іраку
Світ
20.11.2022 07:10

Популярне

ТОР
Путіну зробить війну «народною»: на початку року оголосить загальну мобілізацію в РФ і воєнний стан у Москві
18.11.2022 17:20
ТОР
Морський безпілотник ЗСУ нібито атакував нафтогавань у Новоросійську
18.11.2022 14:14
ТОР
Польща відмовила Росії в участі у саміті ОБСЄ
18.11.2022 20:00

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com