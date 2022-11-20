Росія домовилася з Іраном виготовляти безпілотники на своїй території

Росія розпочне збирати іранські дрони

Москва досягла угоди з Тегераном про початок виробництва БПЛА на російській землі.

Про це повідомило The Washington Post.

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Російські та іранські офіційні особи завершили операцію під час зустрічі в Ірані на початку листопада, після цього розпочався етап передачі конструкцій та ключових компонентів, які можуть дозволити розпочати виробництво протягом кількох місяців.

Видання зазначило, що, придбавши власну збірну лінію, Росія може різко збільшити запаси відносно недорогих, але дуже руйнівних систем озброєнь, які нібито змінили характер війни в Україні.

З серпня Росія розгорнула понад 400 ударних безпілотників іранського виробництва проти України, кажуть представники розвідки, причому багато дронів використовувалися для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, таким як електростанції.

У той час, як Тегеран прагнув зобразити себе нейтральним у війні в Україні, поява безпілотників іранського виробництва над українськими містами викликала загрози нових економічних санкцій з боку Європи.

На думку джерел видання, лідери Ірану можуть вважати, що вони запобіжать посиленню санкцій, якщо безпілотники будуть фізично зібрані в Росії.