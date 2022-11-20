Буду реалістом: Єрмак не вірить в закінчиння війни навесні 2023 року

Єрмак висловився щодо прогнозів закінчення війни

Повернення Україною Криму до кінця грудня і завершення війни навесні 2023 року виглядає як мрія, але це нереалістично.

Як повідомило Укрінформ, так прокоментував глава Офісу президента Андрій Єрмак прогноз заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова.

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«Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, – це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним», – сказав Єрмак.

Він нагадав, що цього року Україна досягла значних успіхів на полі бою, визволивши Херсон та просунувшись на Харківському напрямку.

«Утім, ця війна триває, і я не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо. Але це точно станеться», – наголосив керівник Офісу Президента.