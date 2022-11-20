Саакашвілі отруїли після арешту: адвокат послався на результати експертизи
Адвокат Саакашвілі заявив про отруєння його клієнта
Третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, було отруєно після арешту, що підтверджують дані експертизи.
Як повідомило «Новини Грузії», про це заявив адвокат Валерій Гелбахіані.
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«Усі хвороби, які є у Саакашвілі, всі симптоми, можуть бути викликані цим отруєнням. Він сам давно підозрював, що його отруїли. Інакше б його хвороби так не розвивалися», — сказав він і пообіцяв оприлюднити подробиці за два дні.
За словами Гелбахіані, у висновку іноземної експертизи зазначено список виявлених в організмі отруйних речовин.
Адвокат сказав, що додаткове дослідження потрібне для того, щоб визначити терміни, коли відбулося отруєння — під час перебування у в’язниці або після переведення кілька місяців тому до клініки «Вівамед».
Мати Саакашвілі, Гіулі Аласанія, повідомила журналістам, що йдеться про підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.
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- 20.11.2022 10:31
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