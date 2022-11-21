Європа готується до нафтового ембарго РФ у лютому

Європа готується відмовитися від російських нафтопродуктів

Європейські трейдери поспішають заповнити резервуари у регіоні російським дизельним паливом до того, як у лютому розпочнеться заборона ЄС на імпорт нафтопродуктів із РФ.

Про це повідомило Reuters.

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Європейський союз заборонить імпорт російських нафтопродуктів з 5 лютого. Це піде вслід за обмеженнями на російську нафту, що набирають чинності у грудні.

Постачання дизельного палива з Росії для регіону зберігання Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA) зросли до 215 000 барелів на добу з 1 по 12 листопада, що на 126% більше, ніж у жовтні, повідомила Памела Мангер, старший аналітик ринку енергетичної аналітичної фірми Vortexa.

Дизельне паливо з Росії становило 44% від загального обсягу імпорту дорожнього палива до Європи у листопаді, порівняно з 39% у жовтні, показують дані Refinitiv.

Хоча залежність Європи від російського палива впала з понад 50% до лютневого вторгнення Москви до України, Росія, як і раніше, є найбільшим постачальником дизельного палива на континенті.

«ЄС повинен буде забезпечити близько 500-600 тисяч барелів дизельного палива на день, щоб замінити російські обсяги. Заміщення надходитиме зі США, а також із регіону на схід від Суеца, перш за все з Близького Сходу та Індії», – говорить Юджин Лінделл, аналітик FGE.