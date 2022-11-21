Туреччина провела операцію в Сирії та Іраку через відмову Росії виконувати свої обіцянки, – Ердоган

Ердоган звинуватив Москву у невиконанні обіцянок

Туреччина провела повітряну операцію в Сирії та Іраку через відмову Росії виконати обіцянки щодо відведення курдських формувань від кордону республіки.

Як повідомило CNN Turk, про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган

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За його словами, операція турецької армії на півночі Іраку та Сирії викликана терористичною загрозою і не обмежиться лише повітряними ударами.

“Якщо хтось завдає дискомфорту нашій країні, нашій землі, ми змусимо їх заплатити ціну. На нашому півдні існують терористичні організації, які планують численні напади або чинять такі напади та становлять загрозу. Це на іракській стороні, це на сірійській стороні”, – пояснив Ердоган.

Він також додав, що зробити ці терористичні організації нешкідливими та знищити їх є неодмінним завданням сил безпеки Туреччини.

Ердоган нагадав, що Туреччина має угоду з Росією, яка була укладена в Сочі в 2019 році і стосується регіонів на півночі Сирії та Іраку.

“Вони несуть відповідальність за чищення терористів у регіоні. На жаль, незважаючи на наші багаторазові нагадування, вони цього не зробили, вони не можуть цього зробити. Ми сказали, що не мовчатимемо, і якщо вони не зможуть зробити це самі якимось чином, ми самі зробимо кроки проти терористів”, – сказав він.

Президент Туреччини уточнив, що було нейтралізовано 12 цілей терористів.

“Ми робили те, що було необхідно – і на суші, і у повітрі. І ми робитимемо це далі”, – пообіцяв Ердоган.

Як повідомляли Vlasti, Туреччина завдала авіаударів по зайнятих курдами районах на півночі Іраку та Сирії, які «використовувалися терористами як бази для нападів».