Ізраїль пообіцяв постачати Україні високоточну зброю, якщо Іран дасть Росії ракети: у ЗСУ відреагували

Ізраїль пообіцяв постачати Україні високоточну зброю, якщо Іран дасть Росії ракети: у ЗСУ відреагували

Эяль Хулата попередив Росію

Ізраїль застеріг Росію від закупівлі іранських балістичних ракет, пообіцявши в такому разі поставити Україні свої високоточні ракети.

Про це повідомили Новини Ізраїлю з посиланням на заяву глави Штабу національної безпеки Еяль Хулата.

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З посиланням на обізнане джерело в дипломатичних колах видання також повідомило, що МЗС Ізраїлю висловило Росії свій протест через постачання іранських дронів.

Ноту протесту було передано послом Ізраїлю у Москві заступнику міністра закордонних справ РФ Михайлу Богданову.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону зазначив, що якщо Ізраїль погодиться постачати озброєння Україні, це буде дуже гарною новиною.

При цьому він уточнив, що РФ поки що не отримала ракети від Ірану.

«Не все так просто у самому Ірані, не все так просто взагалі на Близькому Сході», – сказав він.

За словами Ігната, Ізраїль має широкий спектр продукції, він є лідером на ринку зброї та технологічного озброєння.

«Не варто анонсувати, що там до чого. Певне коло людей знає, про що там говорити можна. Нам потрібно готуватися до всього», – зазначив речник Повітряних сил.

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  • 21.11.2022 15:03
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