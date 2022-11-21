Кращі за ATACMS: які ракети Ізраїль може надати Україні

Кращі за ATACMS: які ракети Ізраїль може надати Україні

Експерти вважають ОТРК Lora кращими за американський ATACMS

Якщо Іран поставить Росії балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar, Ізраїль у відповідь може надати Україні високоточні ракети.

Про це повідомили Новини Ізраїлю з посиланням на заяву глави Штабу національної безпеки Еяль Хулата.

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Профільне військове видання Defense Express вважає, що йдеться про ОТРК Lora – саме його Ізраїль поставляв Азербайджану. Ця зброя вже успішно випробувана у Нагорному Карабасі.

На думку профільного видання,  ОТРК Lora кращі за американський ATACMS за більшістю параметрів – дальність польоту більша на 100 км, а вага БЧ – у 2.5 раза.

  • Lora – це нове покоління далекобійного високоточного озброєння.

  • Може знищувати цілі на дальності до 400 км.

  • Розмір бойової частини – 570 кг.

  • Окрім звичайної осколково-фугасної, може бути оснащена спеціальною протибункерною бойовою частиною.

  • Має телевізійну систему наведення, яка дозволяє влучати у ціль з мінімально можливою похибкою.

  • Може маневрувати під час польоту, що ускладнює її перехоплення.

  • Через малі розміри можна запускати з шасі звичайної вантажівки.

Як повідомляли Vlasti, Ізраїль застеріг Росію від закупівлі іранських балістичних ракет, пообіцявши в такому разі поставити Україні свої високоточні ракети.

  • 100
  • 21.11.2022 15:49
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