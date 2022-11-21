Звертайтеся після Нового року: Китай відмовив Путіну в телефонній розмові із Сі Цзіньпіном

Сі не бачить можливостей для змістовного діалогу з Путіним

Вже кілька тижнів президент РФ Володимир Путін просить узгодити телефонні переговори з головою Китаю Сі Цзіньпіном, але одержує виключно негативну відповідь.

Про це повідомив Генерал СВР.

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За інформацією видання, китайська сторона не бачить можливостей для змістовного діалогу та пропонує звернутися з проханням про телефонну розмову з головою Сі вже після Нового року.

Теоретично можливість візиту китайського лідера до Росії розглядається восени 2023 року, але китайська сторона виставила росіянам низку умов, і основне – це закінчення війни в Україні та вихід на мирні угоди.

«Путін у відносинах із Сі Цзіньпіном виглядає жалюгідним прохачем, але ніяк не рівнозначним центром впливу в багатополярному світі», – зазначено в публікації.